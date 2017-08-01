Казахстанцы уезжают в Россию. А россияне в Казахстан?

Астана, , 02:40 — REGNUM За период с 1997 по 2015 годы из Казахстана в Россию приехало 1 400 000 человек (по данным РФ, от которых казахстанская статистика отличается на 200 тысяч в меньшую сторону). При этом из Россию в Казахстан едет значительно меньше человек: всего 283 тысячи (по данным Казахстана — 276) за тот же период. О том, почему казахстанцы уезжают в Россию, пишет постоянный автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

То, что люди уезжают вынужденно, кажется очевидным, однако за этой очевидностью стоят конкретные данные, делающие ситуацию довольно тревожной.

Во-первых, из Казахстана в РФ уезжает преимущественно славянское население (до трех четвертей всех мигрантов), меняя тем самым этническую обстановку в стране. Впрочем, уезжать теперь начали и этнические казахи, что также не воспринимается позитивно.

Во-вторых, еще одну диспропорцию создают регионы, из которых наблюдается наибольший отток граждан — север и восток (что делает перенаселенный юг еще более контрастным по сравнению со все более пустеющим севером). Есть и еще одна проблема — медленный прирост населения в сравнении со странами-соседями (если население Казахстана в 1991 году составляло 19 миллионов, а сейчас — порядка 32−34 миллионов, то в Казахстане — 16,3 против 18 миллионов соответственно).

О перспективах миграции и ее причинах читайте здесь: Миграция из Казахстана в Россию: сколько, кто и почему

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