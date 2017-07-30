В Севастополе состоялся морской парад в честь Дня ВМФ России

Севастополь, , 12:28 — REGNUM 30 июля, в День Военно-морского флота России, в Севастополе прошел морской парад и военно-спортивный праздник с участием 40 кораблей и 20 самолётов и вертолётов. Черноморский флот продемонстрировал мощь вооружения и возможности личного состава в выполнении боевых задач. Зрители увидели 18 боевых эпизодов, в которых задействованы корабли и авиация, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Традиционно торжественные мероприятия начались с подъёма Андреевских знамён и флагов расцвечивания на кораблях флота, возложения цветов и венков в память о погибших моряках-черноморцах. Командующий ЧФ адмирал Александр Витко обошел на катере строй кораблей, выстроенных в парадную линию на внутреннем рейде, и поздравил военных моряков с Днем ВМФ.

Военно-спортивный праздник открыл учебный трехмачтовый парусный фрегат «Херсонес», вошедший под парусами в Севастопольскую бухту.

В акватории бухты прошла новейшая подводная лодка «Ростов-на-Дону», которая поступила на вооружение ЧФ в 2014 году. В будущем флот получит шесть подобных подлодок третьего поколения с ударным комплексом «Калибр» на борту.

В боевых эпизодах тральщики ЧФ показали навыки поиска и уничтожения минных заграждений, противолодочные силы флота продемонстрировали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника. Самолеты и вертолеты Морской авиации провели доразведку с истребительным прикрытием. Зрители увидели морской артиллерийский бой с надводными кораблями противника, высадку десанта на берег и освобождение судна, захваченного террористами.

Всего в празднике приняли участие более 40 боевых кораблей и катеров, семь вспомогательных судов, более 20 летательных аппаратов и 33 единицы техники армейского корпуса флота.

После морского парада на площади Нахимова пройдет показ вооружения и военной техники армейского корпуса ЧФ.

На причале морского вокзала выставлены для посещения боевые корабли Черноморского флота и парусный фрегат «Херсонес». Во второй половине дня будет организована доставка катерами экскурсионных групп для осмотра выставки вооружений в учебном центре флота. Выставка проходит впервые, на ней представлены самолеты, вертолеты, артиллерия, ракетное, минное вооружение.

Празднование Дня ВМФ завершится концертом, артиллерийским салютом и панорамным фейерверком над акваторией Севастопольской бухты.