Калужские прокуроры выявили новые нарушения в сфере обращения с отходами

Калуга, , 12:36 — REGNUM В калужском регионе распространены случаи несанкционированного размещения отходов и несоблюдения требований закона при их захоронении. Об этом 29 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова.

По ее словам, прокурорскими проверками в деятельности контролирующих органов выявлены факты недостаточного контроля за реальным устранением нарушений, непривлечения виновных лиц к ответственности за несвоевременную оплату наложенных штрафов и непредставление необходимых сведений.

Так, по представлениям прокуроров Бабынинского, Износковского, Куйбышевского районов, Кировского межрайонного прокурора администрациями муниципальных образований приняты меры к оборудованию мест сбора твердых коммунальных отходов, виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

По искам прокурора Козельского района контейнерные площадки для сбора отходов приведены в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Прокурорами Дзержинского, Куйбышевского, Перемышльского, Ферзиковского районов Кировским межрайонным прокурором внесены представления и направлены в суд иски, по результатам рассмотрения которых иквидировано более тридцати несанкционированных свалок отходов.

Прокурорами Жиздринского и Думиничского районов Калужским межрайонным природоохранным прокурором в Жиздринском, Думиничском, Юхновском и Дзержинском районах выявлены муниципальные предприятия, осуществляющие размещение твердых коммунальных отходов на объектах, которые не включены в государственный реестр объектов размещения отходов. По результатам рассмотрения исковых заявлений прокуроров деятельность данных хозяйствующих субъектов запрещена, на них возложена обязанность по проведению рекультивации.

Между тем, под Калугой вместо полигона твердых бытовых отходов появится рекреационная зона.

В этой связи, городская управа Калуги представила участникам общественных слушаний проект рекультивации ждамировского полигона ТБО, действовавшего с 1972 года и закрытого в 2017 году по требованию прокуратуры, после того, как рядом с полигоном открылся международный аэропорт «Калуга».,

После завершения рекультивации территория, которую занимает полигон, должна стать рекреационной зоной без права использования ее в каких-либо иных целях.

Общественность города представленный проект удовлетворил. Муниципальное унитарное предприятие «Полигон ТКО» на проведение проектно-изыскательских работ по рекультивации ждамировского полигона бытовых отходов получила 19,9 млн рублей. Изыскания проводились на площади 40 гектаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области ежегодно образуется около 5 млн тонн отходов производства и потребления. В 2016 году в регионе прокурорами выявлено более 50 несанкционированных свалок. В суды направлены исковые заявления к местным администрациям с требованиями ликвидировать мусор.

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