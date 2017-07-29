В калужском Обнинске стартовал второй «атомный» марафон

Обнинск, Калужская область, , 12:30 — REGNUM «Атомный» марафон стартовал сегодня, 29 июля в Обнинске Калужской области. Он приурочен к Дню города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации организаторов, трасса марафона проходит по центральным улицам наукограда. Дистанция для новичков, составила 7 километров, а опытных стаеров — 21 километр, что соответствует полумарафонской дистанции.

«Мы проводим этот марафон при поддержке «Атомспорта». Поэтому и назвали его «атомный». Если в прошлом году было чуть более 350 участников, то в этом году, я думаю, мы преодолеем отметку в 500 человек. Мы стремимся к тому, чтобы в следующем году наш забег стал полным марафоном, но я напоминаю, что для многих марафон начинается с его личной дистанции», — заявил депутат обнинского городского собрания Андрей Зыков.

Также для участников марафона и зрителей в организована развлекательная программа.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля, на плотине между двух Белкинских прудов Обнинска открылся фестиваль народного искусства и ремёсел «Город мастеров», который приурочен к Дню города. В 2017 году фестиваль проходит в пятнадцатый раз. На фестивале представлены изделия кузнецов и мастеров по работе с чугуном, кожаные изделия, вышивка, а также льняная белорусская одежда. Для маленьких участников и взрослых гостей фестиваля организованы мастер-классы по росписи по дереву, кружевоплетению, лоскутному шитью.

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