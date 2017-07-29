На юбилее Ленобласти губернатор предстанет в образе нэпмана

Гатчина, Ленинградская область, , 02:36 — REGNUM Праздничные концерты, широкая ярмарка, костюмированное шествие, парад ретро-автомобилей и салют ждут гостей празднования 90-летия Ленинградской области 29 июля в Гатчине, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Ленинградская область была образована постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР 1 августа 1927 года из нескольких бывших губерний Северо-Запада. Ленобласть пережила несколько административных реформ. После советско-финляндской войны в ее состав вошли нынешние Выборгский и Приозерский районы. С июля 1941 по август 1944 года на территории Ленобласти шли бои Великой Отечественной войны. Свои нынешние административные границы регион приобрел уже в послевоенное время.

Праздничные мероприятия по случаю 90-летия стартуют в 10:30 с парада ретро-автомобилей на открытии первого пускового комплекса на путепроводе в месте пересечения железнодорожных путей и автодороги в районе Двинского шоссе. Парад возглавит глава региона Александр Дрозденко на одном из своих раритетных авто. Въезд ретро-колонны в Гатчину будет осуществляться со стороны деревни Малые Колпаны.

Ровно в полдень начнется театрализованное шествие, посвященное Году истории в Ленинградской области. Девятнадцать делегаций, представляющих все районы области и городской округ, а также администрацию региона, пройдут красочным парадом по центральной улице Гатчины — Проспекту 25 Октября.

Участники шествия будут облачены в исторические костюмы из разных эпох, образы участников карнавала проиллюстрируют наиболее значимые события, происходившие на Ленинградской земле.

Губернатор и члены правительства Ленобласти облачатся в костюмы 20-х годов XX века, времен Новой экономической политики (НЭП). Шествие завершится на улице Хохлова, где будут представлены районы Ленинградской области. Ожидается, что Александр Дрозденко предстанет в образе нэпмана.

На Красноармейском проспекте Гатчины развернута ярмарка «Город мастеров», в работе которой 29 июля примут участие более 40 предприятий и фермерских хозяйств региона. Посетители торговых рядов смогут отведать свежей фермерской продукции: мясных и рыбных деликатесов, сезонных овощей, ягод, сладостей и традиционных безалкогольных напитков. Также для гостей пройдут мастер-классы по народных ремеслам.

С 14:00 до 15:50 на Дворцовой площади Гатчины пройдёт праздничный концерт. Гостей юбилея ждет красочное представление, посвященное истории региона. В театрализованном действии примут участие более четырехсот исполнителей: актеры, хореографические и хоровые ансамбли, солисты.

Начало вечерней программы запланировано на 21:00. Большой концерт с участием звезд российской эстрады пройдёт у стен Гатчинского дворца.

Ярким завершением праздника станет 10-минутный праздничный салют. Оставшихся гостей до полуночи будут развлекать диджеи.

Добраться к местам торжеств можно на «юбилейном» транспорте из Петербурга: от станции метро «Московская» до Гатчины по маршруту №100 будут курсировать 13 совершенно новых автобусов туристического класса, украшенных символикой региона. Колонна из этих автобусов совершит свой первый рейс в рамках утреннего торжественного открытия путепровода над железнодорожным переездом в Гатчине.

Отметим также, на торжествах к 90-летию Ленобласти губернатор Александр Дрозденко традиционно объявит, где состоится главный праздник в следующий день рождения региона. Заявки в соответствующем конкурсе на 2018 год подали восемь муниципальных образований: Всеволожск, Выборг, Кировск, Копорье, Новая Ладога, Подпорожье, Сосновоборский городской округ и Шлиссельбург.

Напомним, к юбилею региона в Гатчине установили арт-объект, посвященный Ленобласти. Он появился на улице Рощинской. Также был благоустроен бульвар «47-й регион», там установили 18 интерактивных скамеек с QR-кодами, посредством которых гости города смогут узнать много интересной и полезной информации о каждом из районов Ленинградской области.

В юбилейных торжествах примут участие губернатор Александр Дрозденко, министр транспорта РФ Максим Соколов, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, главы регионов России, члены правительства Ленобласти. С 11:00 до 12:00 в Гатчине пройдёт заседание регионального отделения Российского исторического общества в Ленинградской области под председательством Сергея Нарышкина.