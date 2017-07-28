В Ярославской области прошел чемпионат пограничных органов ФСБ России

Борисоглебский, Ярославская область, , 17:44 — REGNUM В Борисоглебском районе Ярославской области завершился чемпионат пограничных органов ФСБ России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия по традиции проходили на базе пятого пограничного учебного центра ФСБ России в Борисоглебе. Чемпионат проводится ежегодно, начиная с 2004 года. На этот раз он прошел под двумя значимыми датами — 100-летие со дня образования органов безопасности и 100-летие со дня рождения Героя Советского Союза генерала армии Вадима Александровича Матросова.

В этом году в чемпионате приняли участие 47 команд, которые представили пограничные органы со всей России. Всего более 350 человек. Они соревновались за звание лучших в стрельбе из пистолета ПМ, автомата АК-74, снайперской винтовки СВД. Победителем Чемпиона стала команда Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району. Призерам стала команда Голицинского института ФСБ России. Команда Пятого учебного центра Пограничной службы ФСБ занята третье место.