Ярославцы просят проверить новые урны на террористическую безопасность

Ярославль, , 17:30 — REGNUM Жители Ярославля просят проверить новые урны двойного назначения на террористическую безопасность. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мэрию Ярославля обратились предприниматели с инициативой установить за свой счет 500 бин-боксов, которые предназначены для сбора мусора и размещения рекламы.

Места установки согласованы с департаментом городского хозяйства и департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля. В августе все урны будут установлены на улицах Ярославля, причем в самых людных местах — в основном на пешеходных переходах. Между тем сами горожане высказывают опасения: «железные коробки» можно с легкостью использовать для закладки взрывного устройства.

«Уважаемые сотрудники и руководители МЧС, органов Госбезопасности, мэрии города Ярославля! Новые «бин-боксы» не отвечают требованиям безопасности и противодействия террористической угрозе», — обращается в социальных сетях к ответственным лицам общественный деятель, помощник депутата областной думы Елена Богданова.

В мэрии Ярославли корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что установку урн с полицией они согласовывать не должны. Если из правоохранительных органов поступит какое-то обращение или замечание — тогда уже, по всей вероятности, этот вопрос и будет рассматриваться.

Между тем сами сотрудники полиции напоминают, что при возникновении угрозы террористического акта предписывается удалить мусорные контейнеры от домов, социальных объектов и мест массового скопления людей. Про урны речи не идет, но надо отметить, что и бин-боксы мало напоминают традиционные открытые урны для сбора мусора, что находится у них внутри, увидеть невозможно.

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