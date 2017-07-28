Крым и Севастополь были обесточены в течение нескольких часов

Севастополь, , 17:26 — REGNUM Электроснабжение полуострова было прервано из-за срабатывания автоматики на всех четырех ветках энергомоста Кубань-Крым. По состоянию на 16:00 восстановлено электроснабжение на 95% объектов Севастополя, сообщает пресс-служба «Севастопольэнерго».

В Минэнерго РФ сообщили, что причиной аварийного отключения ВЛ — 500 кВ стали установившиеся аномально высокие температуры воздуха в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края. В результате этого произошло погашение КВЛ 220 кВ, по которым осуществляется электроснабжение полуострова Крым, отметили в ведомстве.

Социально важные объекты Севастополя были оперативно переведены на резервные источники питания и продолжали работу в штатном режиме.

По данным департамента информатизации правительства Севастополя, мобильная связь работала стабильно, несмотря на возросшую нагрузку. Базовые станции запитаны на аккумуляторы. Цифровая радиосвязь обеспечивала работу экстренных служб.

Из-за отключения электроэнергии в Крыму корабли и части Черноморского флота перешли на резервное электропитание, боеготовность при этом не пострадала, сообщили представители ЧФ.

Добавим, что в ближайшее воскресенье в Севастополе пройдет празднование Дня ВМФ.