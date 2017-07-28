В Калужской области нарушают права инвалидов и пожилых людей — прокуратура

Калуга, , 13:20 — REGNUM Порядка 350 нарушений закона, связанных с нарушениями требований пенсионного законодательства, прав инвалидов и престарелых граждан, выявили калужские прокуроры с начала 2017 года. В суд направлено 191 исковое заявление, внесено 64 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 46 виновных должностных лиц, к административной ответственности — девять лиц. Об этом 28 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова.

Так, Кировским межрайонным прокурором, прокурорами города Обнинска, Мосальского, Малоярославецкого районов пресечены нарушения в сфере занятости и трудоустройства инвалидов. Работодателям, не представившим в центры занятости сведения о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных для трудоустройства инвалидов, внесены представления, нарушения устранены. Кроме того, по постановлениям прокуроров виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации)). Только после вмешательства Кировского межрайонного прокурора восстановлены права инвалида первой группы на беспрепятственный доступ в многоквартирный дом, в котором он проживает.

Также по результатам проверок прокурорами пресечены нарушения прав лиц с ограниченными возможностями на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, нарушения требований доступности интернет-ресурсов для инвалидов по зрению на веб-сайтах органов местного самоуправления.

На постоянном контроле органов прокуратуры находятся и вопросы исполнения законодательства при начислении и выплате пособий, целевого использования бюджетных средств. В этой связи прокурор Ферзиковского района в судебном порядке защитил права сироты на получение пенсии по потери кормильца в повышенном размере.

По информации министерства труда и социальной защиты Калужской области, на сегодняшний день в регионе проживает 82,4 тысячи инвалидов, из них в трудоспособном возрасте — 22,8 тысячи. Согласно сведениям пенсионного фонда, в области численность работающих инвалидов составила 6 тысяч 474 человека. Этот показатель планируют увеличить до 8 тысяч 300 человек. Для этого в области проводится ряд мероприятий и, в том числе, программа «Доступная среда», а также установление на предприятиях квоты для приема на работу инвалидов.