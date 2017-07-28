В Казахстане работает программа по исправлению религиозных экстремистов

Астана, , 13:19 — REGNUM В Казахстане в первом полугодии 2017 года из 18 тысяч заключенных, с которыми проводилась информационно-разъяснительная и реабилитационная работа, от деструктивных религиозных взглядов отказались 264 человек (1,5%). Всего было проведено 3 888 встреч. Такие сведения сегодня, 28 июля, предоставило Министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана.

Казахстанский политолог Марат Шибутов объясняет такой низкий процент:

«Дело в том, что заключенных с деструктивными религиозными взглядами не так много. По данным озвученным на форуме Международной тюремной реформы в Казахстане на май 2017 года всего было 3500 религиозных заключенных, из них салафитов всего 763 человека, а осужденных за терроризм и религиозный экстремизм всего около 400. То есть от деструктивных религиозных взглядов отказались 264 из 763 примерно — вот так надо читать эту новость. Ну, а остальных заключенных агитируют против деструктивных религиозных взглядов на всякий случай — чтобы не стали жертвой пропаганды своих соседей-салафитов.

У нас же до сих пор в заключении террористы и экстремисты содержатся в исправительных учреждениях отрядного типа, где в отряде несколько десятков человек и они не изолированы от остальных. Поэтому такую пропаганду и производят. Делать для экстремистов отдельное исправительное учреждение боятся — это резко повышает риски тюремных бунтов».

Гораздо лучше результаты показали реабилитационные центры Казахстана, которые были созданы специально для реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от влияния деструктивных религиозных течений экстремистского характера. Было проведено более 50 тыс. мероприятий и из 6 630 человек, обратившихся в данные центры, реабилитировано 1 134 (17%). Для работы с пострадавшими привлекаются квалифицированные теологи, религиоведы, психологи, а также представителей религиозных объединений и неправительственных организаций.

«В Казахстане к реабилитационной работе задействованы Управления по делам религий областей, городов Астана и Алматы (Алма-Ата), а также реабилитационные центры. В частности, во всех регионах работает Центр исследования проблем религий, а также Консультативно-реабилитационный центр «Насихат» (г. Кокчетав), Учебно-реабилитационный центр имени О. Есенулы при ДУМК и ОО «Нұрлы білім» (г. Караганда), Информационно-аналитический центр «Ансар» (г. Актюбинск), Центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений «Шапагат» (г. Атырау)», — поясняет министерство.

Напомним, после теракта, который произошел 5 июня в городе Актюбинск, Казахстан задумался над созданием в каждом регионе реабилитационных центров по работе с приверженцами радикальных и религиозных течений и по помощи лицам, пострадавшим от влияния деструктивных религиозных течений экстремистского характера. Предложение по ним поступило 19 июля 2016 года от Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, которое на тот момент контролировало Комитет по делам религий (позднее, 13 сентября Комитет будет преобразован в Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан).

Одной из проблем, возникших при обсуждении вопроса создания реабилитационных центров, стало малое количество теологов, вследствие чего было решено увеличить количество грантов на факультет религиоведения на 2017−2018 учебные годы.

Как пояснял ранее руководитель Управления по делам религий Айдар Есенбеков, основная задача таких центров, это переубеждение лиц, которые подверглись деструктивной идеологии.

«Это очень трудная задача. Людей туда надо приводить, самостоятельно они не приходят. Сейчас ведем работу через родственников, чтобы они приводили, и там у нас проводят с ними беседы теологи и специалисты, которые направляют в нормальное русло. Работы начали с участковыми инспекторами, они нам будут помогать, приводить, направлять таких людей в центр «Шанырак», — рассказал Есенбеков при открытии реабилитационного центра в городе Алма-Ата.

При этом, по мнению Есенбекова, для повышения эффективности реабилитации, центры должны оказывать не просто теологическую или психологическую помощь, но юридическую помощь, а также помощь в трудоустройстве.

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