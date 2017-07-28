Китайский суд приговорил убийцу 19 человек к сметной казни

Куньмин, Китай, , 12:57 — REGNUM В Китае завершились слушания громкого дела об убийстве 19 деревенских жителей в уезде Хуэйцзэ провинции Юньнань. Промежуточный народный суд г. Цюцзин признал 28-летнего Ян Цинпэй виновным в массовом убийстве и приговорил к смертной казни.

В ходе следствия удалось установить, что 28 сентября Ян Цинпэй приехал к родителям в деревню. Вечером того же дня между ним и родителями вспыхнул конфликт, в ходе которого молодой мужчина убил отца и мать, пишет «Сина синьвэнь».

Опасаясь того, что соседи узнали об убийстве, Ян Цинпэй принял решение убить свидетелей. В результате нападения 28-летнего гражданина КНР погибли еще 17 человек. Убийца был схвачен на следующий день в городе Куньмин, где он временно проживал.

В ходе допроса Ян Цинпэй сознался в преступлении и раскаялся в содеянном. Защита обвиняемого просила суд смягчить наказание, заменив смертную казнь пожизненным заключением, однако судья не принял апелляцию адвокатов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правоохранительные органы Гонконга задержали туриста из Иордании, попытавшегося ограбить ювелирный магазин в самом центре города. В момент задержания у преступника были изъяты восемь бриллиантов на общую сумму $5,4 млн, еще 9 драгоценных камней на сумму $6 млн были обнаружены в желудке злоумышленника.

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