В Гонконге грабитель ювелирного магазина проглотил алмазы на сумму $6 млн

Гонконг, Китай, , 12:33 — REGNUM Правоохранительные органы Гонконга задержали туриста из Иордании, попытавшегося ограбить ювелирный магазин в самом центре города. В момент задержания у преступника были изъяты восемь бриллиантов на общую сумму $5,4 млн, еще 9 драгоценных камней на сумму $6 млн были обнаружены в желудке злоумышленника.

По данным полиции, грабитель ворвался в ювелирный магазин в обеденный перерыв, когда в заведении остался всего один продавец. Сотрудник магазина, получив сильный удар по голове, потерял сознание, пишет «Наньцзао жибао».

Злоумышленник попытался открыть сейф, однако ему это не удалось, сработала система сигнализации, и спустя несколько минут к магазину прибыли наряды полиции. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили преступника в кладовке, где он пытался спрятаться. Грабителем оказался гражданин Иордании, который находился в Гонконге по туристической визе.

В настоящее время грабитель находится в следственном изоляторе, в ближайшее время ему будет предъявлено официальное обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правоохранительные органы КНР сообщили об аресте мужчины, совершившего убийство более 14 лет назад. Обнаружить беглого убийцу удалось благодаря базе данных ДНК преступников, созданной в КНР.

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