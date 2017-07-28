Под Ярославлем «Скорая» с пациенткой 4 часа не могла выбраться из грязи

Ярославль, , 11:48 — REGNUM Житель деревни Павловское, которая расположена в 20 километрах от Ярославля, снял видео, на котором машина «Скорой помощи» с пациенткой застряла на дороге и четыре часа не могла выбраться из грязи. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом Ярославский областной суд еще в декабре 2013 года обязал администрацию Ярославского района в срок до 31 декабря 2014 года произвести ремонт дороги.

«На дворе конец августа 2017 года. В 20 километрах от города Ярославля есть деревня Павловское. Дороги до нее нет. Не может проехать ни «скорая», ни пожарные, ни коммунальные службы. «Благодаря» этому два человека уже умерили в деревне. Одна старушка сгорела заживо. К кому только я не обращался — и в Администрацию Президента, и в Генеральную прокуратуру, и в районную прокуратуру — никаких продвижений нет. Сегодня жительница деревни сломал ногу. Вызвали «скорую». Она самостоятельно проехать до деревни не смогла. В деревню я лично на веревке притащил «скорую». На обратном пути она застряла намертво. Вызвали МЧС», — сопровождает свое видео рассказом автор, Виктор Назаров.

«Неужели в России нельзя сделать дороги? До деревни 1,5 километра доехать всего-то. Вот что мне теперь здесь, умирать, что ли, лежать? Как же жить-то дальше? Кому верить?» — рассказывает на камеру женщина со сломанной ногой, второй час лежащая в салоне «скорой».

«МЧС не может найти машину, чтобы приехать, вытащить «скорую». 21 век на дворе, 20 километров до Ярославля, а помощи дождаться неоткуда» — комментирует автор видео Виктор Назаров.

Спустя полтора часа к «скорой» пешком подошел сотрудник МЧС. Через два часа его коллеги приехали на КАМАЗе, чтобы вытащить машину «скорой», но, постояв немного, уехали, пообещав прислать другую машину.

Спустя 3 часа 40 минут приехала служба медицины катастроф, но до застрявшей в грязи «скорой» добраться они не смогли. В итоге только спустя четыре часа больную общими усилиями на носилках отнесли к проезжей дороге, где ее ждала медики.

«А УАЗик «скорой» с экипажем останется в грязи ждать помощи. Пока мы здесь сидим, к ним поступило 4 вызова. Доехать к больным некому. Во всем Ярославле не нашлось ни одной полноприводной машины. Ни в пожарной части, ни в МЧС. Сказали, что приедет машина аж из Тутаева», — показывает застрявших в грязи сотрудников «скорой» Виктор Назаров.

На вопиющую ситуацию обратил внимание депутат областной Думы Сергей Балабаев. Он попросил прокуратуру Ярославской области и Следственный комитет провести проверку по факту бездействия виновных лиц и привлечь их к ответственности.