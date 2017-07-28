Виновные в гибели людей под лавиной в Кировске получили штраф

Кировск, Мурманская область, , 11:42 — REGNUM

Суд в Мурманской области рассмотрел дело о гибели трёх мужчин в результате схода лавины под Кировском в феврале 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.

«Причинённый преступлением ущерб в общей сумме 6 миллионов рублей был возмещён в полном объёме, — отметили в следственном управлении. — Кировским городским судом принято решение о назначении подсудимым мер уголовно-правового характера в виде судебных штрафов в размере 130 тысяч рублей».

Напомним, ранее перед Кировским городским судом Мурманской области предстали начальник отдела лавинной безопасности управления по промышленной безопасности и охране труда АО «Апатит» и главный специалист по оперативной работе транспортного управления.

Как уже сообщало ИА REGNUM, следствие установило, что 18 февраля 2016 года обвиняемые не обеспечили необходимые условия безопасности при производстве работ по активному воздействию на снежный покров в лавинных очагах горы Юкспор, где производился санкционированный спуск снежной массы в защитное противолавинное сооружение.

По данным мурманских следователей, при расследовании уголовного дела было проведено более 400 действий.

Добавим, город Кировск в Мурманской области расположен на южной окраине горного массива Хибины, сход лавин в окрестностях города явление нередкое. Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего сход снега можно контролировать — об этом заявил главный учёный секретарь Кольского научного центра Российской академии наук Анатолий Виноградов.

В мае 2016 года местных чиновников уличили в бездействии во время спуска лавин.

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