В Калужской области стартовал всероссийский проект «Территория заботы»

Калуга, , 11:26 — REGNUM Калужская область вошла в шесть регионов России, где приступили к реализации пилотного проекта «Территория заботы». Его цель — организация долговременной медицинской и социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах междисциплинарного и межведомственного взаимодействия, сообщает 28 июля корреспондент ИА REGNUM.

По словам главного врача Российского геронтологического научно-клинического центра Дмитрия Дмитриева, возглавляемый им центр уделяет особое внимание пациентам данной категории, имеет опыт выполнения уникальных успешных операций у долгожителей. Научно-методическая работа центра определяет развитие геронтологии и гериатрии в России. В нем проходят обучение и профессиональную подготовку врачи из всех регионов страны.

«Мы готовы проводить с вами теоретические встречи, которые помогут внедрять новые технологии по ведению пациентов пожилого возраста, а также освещать все вопросы высокотехнологичной медицинской помощи в рамках госпрограммы. Мы готовы принимать специалистов у себя и готовы принимать пациентов у себя, чтобы оказать им помощь в полном объеме», — заверил Дмитриев.

Между тем, в связи с началом реализации пилотного проекта «Территория заботы», Калугу посетила делегация российских профессоров-геронтологов. В рамках визита состоялось рабочее совещание, участие в котором приняли представители областной системы здравоохранения. Речь шла о болезнях людей пожилого возраста и методах их лечения.

Комментируя состоявшуюся встречу, министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов подчеркнул важность понимания проблем пожилого возраста и значимость принятой стратегии действий.

«Сегодня состоялось больше теоретическое мероприятие в виде рабочего совещания и лекций. В дальнейшем наши специалисты поедут в московские клиники, а ведущие столичные специалисты поработают у нас. Это поможет внедрению современных технологий лечения, послужит обеспечению здоровья людей старшего поколения, увеличению продолжительности и повышению качества их жизни», — сказал калужский министр.

Напомним, по данным демографической статистики, в Калужской области на 1000 мужчин приходится 1189 женщин. Численный перевес женского населения обеспечивается, как правило, за счет лиц старше 60 лет. Объясняется это более длительной продолжительностью жизни женщин. Средняя продолжительность жизни мужчин в целом по области на 14 лет меньше, чем женщин, и составляет 58 лет, у женщин — 72 года, в городской местности — на 13 лет (59 лет у мужчин и 72 года у женщин), в сельской местности — на 16 лет (54 года у мужчин и 70 лет у женщин). Основными причинами смерти как среди женщин (68%), так и среди мужчин (50%) являются заболевания сердечно-сосудистой системы, при этом у женщин это в основном заболевания сосудов мозга, у мужчин — болезни сердца. Кроме того, у женщин большое число случаев смерти приходится на новообразования, у мужчин — несчастные случаи, отравления и травмы.

Между тем, по состоянию на 1 июня 2017 года, в Калужской области проживало 1 014,6 тысячи человек, из них экономически активное население — более 529 тысяч.