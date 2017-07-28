В Севастополе в День ВМФ корабли и авиация покажут боевые эпизоды

Севастополь, , 11:18 — REGNUM В воскресенье, 30 июля, в День Военно-морского флота РФ в Севастополе пройдет морской парад и военно-спортивный праздник с участием 40 кораблей и 20 самолётов и вертолётов. Зрителям продемонстрируют возможности сил флота: в акватории Севастопольской бухты военные моряки покажут 18 боевых эпизодов, в которых будут задействованы корабли и авиация. Об этом ИА REGNUM сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачёв.

В центре бухты в парадной линии выстроились восемь кораблей, в том числе ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», подводная лодка «Старый Оскол».

Праздничные мероприятия начнутся с торжественного подъёма Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота.

В боевых эпизодах тральщики ЧФ покажут навыки поиска и уничтожения мин, подводные силы продемонстрируют обнаружение и ликвидацию условной подводной лодки противника, пройдёт артиллерийский бой с надводными кораблями противника, высадка десанта, рукопашный бой морских пехотинцев, операция по спасению экипажа судна, потерпевшего бедствие.

Авиация будет задействована в девяти эпизодах, среди которых — авиационная доразведка с истребительным прикрытием, поиск и уничтожение подводных лодок противника противолодочной авиацией, авиационная огневая подготовка и сопровождение высадки десанта на берег.

Трухачев отметил, что всего в празднике примут участие более 40 боевых кораблей и катеров, семь вспомогательных судов, более 20 летательных аппаратов и 33 единицы техники армейского корпуса флота.

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В параде в Кронштадте примут участие фрегат «Адмирал Макаров», подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино», вошедшие в состав Черноморского флота в 2016 году.