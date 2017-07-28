Мэр Ярославля поручил начать реконструкцию Демидовского сквера с туалета

Ярославль, , 11:05 — REGNUM 28 июля на традиционном общегородском совещании мэр Ярославля Владимир Слепцов попросил своих подчиненных доложить о том, как ведутся работы по реконструкции в зоне ЮНЕСКО. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Вы знаете, что 19 августа мы празднуем 50-летие маршрута «Золотое кольцо», будет очень много гостей. Они должны комфортно передвигаться по центру города», — отметил Владимир Слепцов.

Как доложил начальник департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаил Кузнецов, замена гранитной плитки у Вечного огня, у Успенского собора и на верхнем и нижнем ярусах Волжской набережной должна завершиться до 15 августа.

«Что касается реконструкции Демидовского сквера, то на сегодняшний день уже выставляются ограждения, все предупреждены, что туристические маршруты по нему прекращаются, и торговля которая там была, выводится», — сказал Михаил Кузнецов.

В ответ на это мэр Ярославля особое внимание поручил уделить общественному туалету.

«Я бы попросил, чтобы тот туалет, который стоит в Демидовском сквере, постарались отремонтировать до праздников. Чтобы он к этой дате — 15 августа — уже заработал. Конечно, будут и привозные туалеты, но этот стационарный, он более комфортный. В контрактных ведомостях ремонт туалета есть, постарайтесь приступить как можно раньше к этим работам» — поручил своим подчиненным мэр.

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