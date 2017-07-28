Житель КНР предстанет перед судом за преступление 14-летней давности

Шанхай, Китай, , 11:04 — REGNUM Правоохранительные органы КНР сообщили об аресте мужчины, совершившего убийство более 14 лет назад. Обнаружить беглого убийцу удалось благодаря базе данных ДНК преступников, созданной в КНР.

Как сообщили в полиции, злоумышленник попытался ограбить магазин в пригороде Шанхая 14 июля 2003 года. 16-летний продавец оказал сопротивление, после чего преступник нанес ему несколько ударов ножом, в результате чего подросток умер до прибытия скорой помощи, пишет «Наньцзао жибао».

Преступника задержали в соседней провинции Чжэцзян. После того, как его ДНК загрузили в базу данных, оказалось, что мужчина совершил еще несколько аналогичных преступлений, одним из которых и оказалось убийство подростка в 2003 году.

15 июля злоумышленник был доставлен из провинции Чжэцзян в Шанхай, где ему будет предъявлено официальное обвинение. Арестованный уже сознался в совершенном преступлении.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Китае завершилось расследование дела о крупном мошенничестве. На скамье подсудимых оказалось 124 человека, в том числе 7 жителей Тайваня, которые обвиняются в вымогательстве и интернет-мошенничестве.

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