30 кораблей примут участие в параде ко Дню ВМФ под Мурманском

Мурманск, , 10:52 — REGNUM

На Североморском рейде состоялась репетиция морского парада и военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Северного флота, мероприятия пройдут в военно-морской базе в воскресенье, 30 июля.

«Надводные корабли и подводные лодки отработали различные элементы тактических действий по своему предназначению, — отметил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил провели траление условного фарватера, атомная и дизельная подводные лодки осуществили экстренное погружение и всплытие, малые противолодочные корабли атаковали подводную лодку условного противника с использованием реактивных глубинных бомб, а малый ракетный корабль выполнил подавление береговых целей».

Напомним, в парадном строю в Североморске пройдут тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Верхотурь», атомный подводный ракетный крейсер «Орёл», большая дизель-электрическая подводная лодка «Калуга», большой десантный корабль «Кондопога» и другие. Всего — около 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота.

«Одним из самых зрелищных эпизодов праздника станет бой за высадку морского десанта на необорудованное побережье при поддержке авиации, — добавил Серга. — Десантный отряд в составе большого десантного корабля «Кондопога» и двух десантных катеров осуществит высадку морского десанта на бронетранспортерах способом наплав, которые будут вести огонь по огневым точкам условного противника, расположенным на берегу, холостыми боеприпасами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе часть судов Северного флота отправилась в Кронштадт: там, и в Санкт-Петербурге 30 июля 2017 года пройдёт Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ России.

После завершения парада на несколько кораблей в Кронштадте и у набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге будет открыт доступ посетителей — петербуржцев и гостей Северной столицы.

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