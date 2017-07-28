В России выросло число браков – в отличие от разводов

Москва, , 09:59 — REGNUM Количество браков, официально зарегистрированных в России, увеличилось в период с января по май 2017 года на 8,5% — по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, пишет газета «Известия».

Уточняется, что, по данным Росстата, в 2017 году с января по май количество браков составило 298,9 тысяч, в то время как годом ранее оно составляло 275,4 тысяч.

При этом число разводов осталось практически на том же уровне: 247,7 тысяч — в 2017 году, 246,6 тысяч — годом ранее.

Комментируя статистику, кандидат психологических наук Рамиль Гарифулин отметил, эта тенденция связана с выгодой от вступления в брак: жить в браке «выгоднее, полезнее и удобнее».

«Мужчины стали чаще делать предложения своим женщинам. Ведь брак начинается именно с этого», — сказал он.

По мнению завкафедрой социально-гуманитарных дисциплин РАНХиГС Елены Зарецкой, увеличение количества браков связано с неуверенностью российских граждан в завтрашнем дне.

«Неуверенность в завтрашнем дне преобладает среди молодых больше, чем среди людей старшего возраста, — сказала она. — Когда человек приближается к старости, у него пропадает потребность в излишествах, он ограничивает себя».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, за период с января по май 2017 года, естественная убыль населения составила 111,8 тысячи человек. За аналогичный период минувшего года показатель был почти втрое меньше — 41,6 тысячи человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Марий Эл: Число умерших превысило число родившихся на 24,7%