Власти КНР сообщили о рекордно низкой безработице

Пекин, , 09:44 — REGNUM Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР опубликовало заявление, согласно которому по итогам II квартала уровень безработицы в городах Китая достиг исторического минимума, остановившись на отметке 3,95%.

В заявлении ведомства отмечается, что за первые шесть месяцев 2017 года в Китае было создано 7,35 новых рабочих мест, что на 180 тыс. больше, по сравнению с аналогичным показателем 2016 года, пишет «Чжунго жибао».

Зарегистрированный уровень безработицы рассчитывается на основе количества безработных, которые регистрируются в органах кадровых ресурсов или учреждениях службы занятости.

Несмотря на резкое сокращение числа безработных в крупных городах КНР, в сельских районах страны наблюдается катастрофическая нехватка рабочих мест, в связи с чем миллионы граждан КНР из удаленных районов страны вынуждены переезжать в города в поисках работы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайское правительство не допустит появления массовой безработицы, заявил премьер КНР Ли Кэцян 15 марта во время своей пресс-конференции.

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