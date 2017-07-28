Ожидаемое ослабление: Китайский юань уступил доллару 66 базисных пунктов

Пекин, , 08:59 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте ЦБ КНР, по состоянию на 28 июля центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7373 юаня за доллар. Таким образом, национальная валюта КНР ослабла на 66 базисных пунктов по сравнению с предыдущим днем торгов.

Укрепление доллара США не стало сюрпризом для большинства китайских и западных аналитиков, которые еще накануне заявили о том, что китайская валюта, вероятнее всего, значительно ослабится после резкого укрепления, зафиксированного 27 июля, пишет «Чжунго жибао».

В заявлении Народного банка Китая отмечается, что скачки паритетного курса не скажутся на темпах восстановления национальной экономики КНР. В Пекине в очередной раз напомнили, что любые колебания курса национальной валюты в пределах 2% не влекут последствия для экономики страны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 27 июля центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7307 юаня за доллар.

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