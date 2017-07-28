Написанный Трампом скетч продан за $30 тысяч

Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Рисунок, выполненный американским президентом Дональдом Трампом, продан на аукционе за $30 тысяч, пишет The Hill.

«Эскиз горизонта Нью-Йорка, нарисованный президентом Трампом, продан на аукционе с минимальной ставкой в 9000 долларов США», — говорится в сообщении.

По информации аукционного дома Nate D. Sanders Auctions, начальная цена работы составляла $9 тысяч. Рисунок представляет собой графический скетч, изображающий полосу из домов в Нью-Йорке, среди которых выделяется Trump Tower.

Отметим, что этот эскиз был сделан будущим президентом США еще в 2005 году: он набросал черным маркером очертания города во время благотворительного мероприятия. Под рисунком стоит подпись Трампа.

На аукцион «произведение искусства» было выставлено в золотой рамочке. В аукционном доме отметили, что эта работа - раритет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июля появилась информация о том, что на аукционе Monaco Legend Auctions были проданы платиновые часы Patek Philippe ref.5208 с гарантийными документами на имя Владимира Путина.

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Позже выяснилось, что пущенный с молотка лот Путину никогда не принадлежал.

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