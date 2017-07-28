Камчатка финансово не потянет инфраструктуру под дальневосточные гектары

Петропавловск-Камчатский, , 04:10 — REGNUM На создание инфраструктуры для дальневосточных гектаров в самом крупном районе Камчатки — Елизовском, где как раз роздано самое большое количество земель, нужно более 10 млрд рублей. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил спикер краевого парламента Валерий Раенко.

По его словам, указанная сумма — неподъемная для высокодотационного бюджета региона.

«Еще один острый момент — на какие средства создавать эту инфраструктуру. Здесь, наверное, необходима параллельно какая-то госпрограмма, которая могла бы помочь регионам своевременно решить эти задачи, чтобы проект «Дальневосточный гектар» действительно заработал», — сказал Валерий Раенко.

В заксобрании региона ИА REGNUM пояснили, что спикер высказал свои опасения на круглом столе по развитию дальневосточных регионов, который в июле организовал на Камчатке комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Предложения депутатов были учтены.

Кроме проблемы с деньгами, была озвучена и другая — порой участки дальневосточного гектара «нарезаются» вплотную друг к другу, и не остается места, чтобы сделать проезды, создать инфраструктуру, подвести коммуникации. Камчатские депутаты считают, что уполномоченным органам на местах необходимо законодательно дать возможность раздвигать границы между участками, чтобы создавать инфраструктуру.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве имущественных и земельных отношений края, по последним данным, на Камчатке зарегистрирован в установленном порядке 1161 договор о предоставлении земельного участка. Ещё по 600 заявлениям граждан принято положительное решение в предоставлении. 237 договоров находятся на подписи у граждан. Больше всего участков выдано в Елизовском районе. Люди берут землю под индивидуальное строительство, сельское хозяйство и туризм.