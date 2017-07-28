Половина сирийской Ракки освобождена от террористов

Ракка, Сирия, , 02:06 — REGNUM Сирийская оппозиция, поддерживаемая США, освободила почти половину сирийской Ракки от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 27 июля Press Association.

Несмотря на успехи оппозиции, наступление было остановлено из-за жесткого сопротивления террористов.

Представитель вооруженных сил коалиции Райан Диллон заявил, что Демократические силы Сирии (ДСС) контролируют порядка 45% Ракки.

Напомним, Демократические силы Сирии, преимущественно состоящие из курдских повстанцев, 6 июля начали наступление на город Ракка, который боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают своей столицей.

За прошедшие три недели ДСС добились серьезных успехов, проникнув в город с восточной и западной стороны.

Как отмечают эксперты, падение Ракки станет серьезным ударом по террористам, потерявшим в начале июля в Ираке другой крупный город — Мосул.

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