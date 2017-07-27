Участникам «Тавриды» предложили написать неофициальный гимн ВФМС-2017

Симферополь, , 22:37 — REGNUM В Крыму президент холдинга «АРС» и идейный вдохновитель ряда музыкальных телевизионных проектов композитор Игорь Крутой принял участие в церемонии открытия шатра Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

В день открытия четвёртой смены форума для творческой молодёжи России Игорь Крутой провёл встречу с её участниками, на которойобсудил проблемы музыкальной индустрии и ответил на вопросы участников форума — молодых композиторов, музыкантов и хореографов из всех регионов страны.

В заключение мероприятия Игорь Крутой предложил участникам творческой смены написать неофициальный гимн фестиваля молодёжи и студентов.

«Если сегодня на форуме присутствует такое количество композиторов в зале, то просто необходимо организовать конкурс. Как вы знаете, 15 октября состоится Церемония открытия фестиваля молодёжи и студентов в Сочи, и вы не можете равнодушно пройти мимо этого события. Нужно придумать песню, которая станет неформальным гимном фестиваля. Я сам являюсь продюсером церемоний открытия и закрытия ВФМС 2017, и мы сейчас работаем над музыкальной частью, поэтому если появится песня, которая массово зажжёт это событие, то давайте сделаем это вместе!», — заявил Игорь Крутой.

Авторы лучших композиций поедут в октябре в Сочи и смогут принять участие в самом грандиозном молодёжном событии года.

Также на «Тавриде» композитор проведёт кастинг среди участников форума. Лучшие из них будут приглашены на международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» — 2018.

В этом году Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» состоится в Сочи с 8 по 14 сентября. В разные годы почётными гостями конкурса становились мировые звезды, в числе которых Стиви Уандер, Том Джонс, Энрике Иглесиас, Тони Брекстон и другие. В 2016 году на конкурсе выступил Стинг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида» объединяет талантливую молодёжь страны, представляющую разные сферы, его цель — формирование молодёжного профессионального сообщества из числа творческой молодёжи России. Главный творческий форум страны завершится 31 августа и объединит на своей площадке более 3000 молодых людей из всех регионов России. Заявки на участие подали более 13 000 человек. 27 июля на площадку форума приехали 450 молодых и талантливых композиторов, музыкантов и хореографов со всей страны.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберёт 20 000 молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет.

Фестиваль призван консолидировать молодёжное мировое сообщество, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие. Одной из основных задач будущего фестиваля станет совместная проработка образа будущего молодыми людьми из разных стран мира, попытка сформулировать ответы на наиболее актуальные вызовы, стоящие перед поколением.

Впервые в своей истории в грандиозном молодёжном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС-2017 даст Международный парад-карнавал, который пройдёт 14 октября в Москве. Две тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят российские регионы от Калининграда до Владивостока.

Рабочими языками фестиваля стали официальные языки ООН: английский, арабский, испанский, китайский, русский, французский.

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