ОНФ: Поручение Президента РФ закрепит право студентов вести детские кружки

Москва, , 22:22 — REGNUM Новое поручение президента России, лидера ОНФ Владимира Путина снимет правовые барьеры для студентов, которые желают вести кружки для детей в школах и законодательно закрепит эту возможность. Об этом рассказала журналистам координатор проекта Народного фронта «Равные возможности — детям», депутат Госдумы Любовь Духанина.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство РФ, которые позволят студентам вести образовательные кружки в школах. Как говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте главы государства, внести такие изменения необходимо до 1 декабря 2017 г.

«Эксперты ОНФ провели опрос среди родителей и детей, который показал, что 50% респондентов положительно относятся к практике, когда кружки ведут студенты. Детям очень интересны такие кружки, а родители, в свою очередь, доверяют молодым специалистам. Однако существующая нормативно-правовая база создает барьеры для такой практики, поэтому очень важно закрепить возможность проведения учащимися вузов кружков, мастер-классов для детей. Поручение главы государства решит существующую проблему», — заявила Любовь Духанина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эта тема поднималась в ходе встречи главы государства с классными руководителями выпускных классов школ. Одна из участниц встречи, состоявшейся 21 июня, отметила, что сегодня установлен запрет лишь для преподавания студентов в школах, а ведение кружков к преподаванию де-факто не относится, однако студенты попадают под этот запрет. Владимир Путин в свою очередь согласился, что ведение кружков и преподавание — разные виды деятельности и добавил, что нужно решить эту проблему.

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