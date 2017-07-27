ОНФ: во всех 85 регионах начат процесс создания «зеленых щитов»

Екатеринбург, , 21:54 — REGNUM Во всех регионах страны начат процесс создания «зеленых щитов» — лесопарковых зеленых поясов вокруг населенных пунктов. Об этом сообщили эксперты Общероссийского народного фронта в ходе Межрегионального экологического форума ОНФ «Зелёный щит», который прошел в четверг, 27 июля, в Екатеринбурге.

При этом ОНФ выступил за то, чтобы зеленые пояса создавались не только вокруг городов, но и вокруг уникальных природных объектов. В частности, в ОНФ предложили создать «зеленый щит» вокруг озера Байкал, в который в том числе войдут леса вокруг Иркутска и Улан-Удэ.

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов сообщил, что во всех 85 субъектах РФ начата работа по формированию лесопарковых зеленых поясов. Он подчеркнул, что такие пояса представляют собой основу экологического каркаса для каждого региона, и поэтому они должны быть сформированы уже в этом году.

«Мы считаем, что к окончанию Года экологии во всех российских регионах должны быть созданы «зеленые щиты». Сейчас над особо ценными лесами вокруг крупных городских центров нависла угроза, в том числе и из-за принятого закона о «лесной амнистии». Лесопарковый зеленый пояс сегодня — это действенный инструмент защиты подобных экологически эффективных территорий, поэтому этот вопрос актуален для всех регионов. Кроме того, «зеленые щиты» способны защитить не только леса вокруг городов, но и особо ценные природные территории. Например, озеро Байкал, вокруг которого, на наш взгляд, также должен появиться лесопарковый пояс», — отметил Дмитрий Миронов.

В работе форума приняли участие эксперты ОНФ, ученые-экологи, представители органов власти Уральского федерального округа, журналисты, гражданские активисты и студенты учебных заведений. На мероприятии были подняты актуальные вопросы формирования лесопарковых зелёных поясов («зелёных щитов») вокруг региональных центров и иных крупных городов.

«Здесь на межрегиональном экологическом форуме мы обсудили наиболее важные и проблемные вопросы формирования «зелёных щитов» вокруг крупных городов. Наши региональные отделения, которые сейчас являются операторами по организации формирования лесопарковых зелёных поясов, сталкиваются со многими трудностями при реализации этого процесса. Это и противодействие и недопонимание со стороны органов власти, и массовое сокращение городских лесов, и возможные негативные последствия от принятой «лесной амнистии». Все эти вопросы являются очень важными, и найти решение на них было необходимо. Я надеюсь, что после форума процесс создания «зелёных щитов» больше не будет затягиваться», — отметил Дмитрий Миронов.

Эксперт ОНФ, руководитель Центра содействия законотворчеству Вадим Виноградов сообщил, что накануне Государственная Дума РФ приняла поправки Общероссийского народного фронта, ужесточающие режим функционирования «зелёных щитов», которые позволят, в том числе, снизить возможные негативные последствия для экологии, вследствие принятия федерального закона о «лесной амнистии».

«В своих поправках мы постарались сделать так, чтобы в состав лесопаркового зеленого пояса входили не только леса, но и другие экологически эффективные территории, в том числе и водоохранные зоны. Кроме того, мы предусмотрели, что если в состав «зеленого щита» включается территория с более жёстким режимом охраны, например, национальный парк, то этот режим и дальше сохраняется на этой территории, несмотря на ее включение в лесопарковый зелёный пояс. На форуме нам было важно донести до всех наших регионов суть наших законодательных поправок, с которыми, мы надеемся, процесс создания «зелёных щитов» пойдёт более динамично и продуктивно», — резюмировал Вадим Виноградов.

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