В проект плана Десятилетия детства включены предложения детского омбудсмена

Москва, , 21:09 — REGNUM Министерство труда включило более 30 предложений со стороны уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой в проект плана мероприятий в рамках проведения Десятилетия детства, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

Президент Владимир Путин 29 мая подписал указ об объявлении 2018−2027 годов в РФ Десятилетием детства. Правительству РФ поручено в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, рассчитанных до 2020 года.

«Часть инициатив детского омбудсмена Анны Кузнецовой направлена на расширение комплекса мер социальной поддержки многодетных семей, законодательное определение на федеральном уровне понятия (и статуса) многодетной семьи, а также на совершенствование порядка предоставления многодетным семьям земельных участков, пригодных для строительства и ведения хозяйства, и механизма решения проблемы обеспечения жильем многодетных семей и семей, воспитывающих ребенка-инвалида», — говорится в сообщении пресс-службы.

Одно из предложений касается создания института государственных нянь. С этой инициативой Анна Кузнецова выступила 2 июня, отметив, что в России более 5 млн матерей воспитывают детей в одиночку. Предполагается, что государственные няни, пройдя специальное обучение, регистрацию и получив сертификат, будут предоставлять на дому (у себя или у ребенка) в соответствии со стандартом услуги по присмотру и уходу за малышами в возрасте до 3 лет. Кузнецова считает, что этот проект позволит создать новые рабочие места, особенно «в дальних районах, где точно никогда не построят детский сад, потому что это нерентабельно».

Еще одно предложение омбудсмена связано с расширением перечня бесплатных дополнительных общеобразовательных программ, таких как иностранные языки, наука, рукоделие, конструирование, развитие системы ДЮСШ и отбор детей из общеобразовательных организаций для профессиональной подготовки юных спортсменов.

Пресс-служба детского омбудсмена также обращает внимание на инициативы в области здравоохранения. Они направлены на развитие паллиативной помощи несовершеннолетним, а также на обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации российского производства. Кроме того, Анна Кузнецова предложила внедрить в общеобразовательные программы курса «Семьеведение» (или «Уроки семейного счастья»), включая разработку перечня рекомендуемых практик преподавания и подготовки специалистов данного профиля. Эту инициативу Кузнецова представила главе государства накануне Международного дня защиты детей.

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