25% дорог интерактивной карты ОНФ отремонтированы или готовятся к ремонту

Москва, , 20:35 — REGNUM Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проанализировали ответы органов власти субъектов РФ на направленные им «народные рейтинги» плохих дорог, которые местные жители внесли на карту проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

Согласно информации, поступившей в Народный фронт на 1 июля, власти уже отремонтировали или же включили в планы ремонта на 2017 и 2018 годы почти четверть всех участков с интерактивной карты ОНФ. Наибольший прогресс эксперты отметили в ямочном ремонте — в некоторых регионах уже привели в порядок половину участков, на которые пожаловались граждане. Что касается более трудоемкого и финансово затратного капитального ремонта, то здесь в ряде субъектов была отремонтирована пятая часть дорог с карты проекта.

Список «народных рейтингов» нуждающихся в ремонте дорог, которые жители добавляли на интерактивную карту проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» эксперты Народного фронта направили в органы власти административного центра субъектов РФ, второго по величине города в регионе и руководству самого региона в мае-июне этого года. Голосование за то, какая улица нуждается в первоочередном ремонте, проходило с середины февраля 2017 года. По состоянию на конец мая на интерактивную карту проекта поступило более 17 тыс. участков дорог, добавленных гражданами для оперативного ремонта.

«Дорожные чиновники в регионах все активнее используют данные нашей карты для составления ближайших и отдаленных планов ремонтных работ, в ряде регионов — постоянно отслеживают обновления «народных рейтингов» и достаточно оперативно устраняют ямы и прочие дефекты на дорогах, которые получают наибольшее число голосов местных жителей. А в этом и состоит наша задача — обеспечить учет мнения граждан. Анализ полученных от властей ответов показал, что, по состоянию на 1 июля, в целом в масштабах страны отремонтированы или включены в планы ремонта почти 4 тыс. дорог из более 17 тыс. участков, информация по которым была направлена органам власти. Так, в планы ремонта на текущий год включены 1 тыс. 829 дорог (в том числе по муниципальным программам и программе «Безопасные и качественные дороги»), в планы на 2018 год — 323 дороги, уже капитально отремонтированы 288 дорог, ямочный ремонт проведен на 1 тыс. 539 участках», — сообщил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Максимальных успехов, как отмечают эксперты Народного фронта, удалось добиться в ямочном ремонте. Регионом-лидером по количеству дорог, где по состоянию на 1 июля был проведен ямочный ремонт, стала Республика Алтай. Здесь ямы устранили на 53,5% участков с «Карты убитых дорог». 40% участков с ямами были ликвидированы в Чувашской Республике. На 28,6% дорог был проведен ямочный ремонт в Орловской области. 24% и 23,5% отремонтированы ямочно в Томской и Белгородской областях.

Больше всего участков, где на 1 июля уже был проведен капитальный ремонт, согласно отчетам региональных координаторов проекта, отмечено в Чеченской республике (40% от общего количества дорог в регионе, добавленных на карту). В Республике Хакасия капитально отремонтированы 33,3% дорог, в Хабаровском крае — 13,8%, в Курганской области — 11,7%, в Липецкой области — 10%.

Поскольку на интерактивную карту проекта продолжает поступать информация от граждан о нуждающихся в ремонте дорогах, ожидается, что к концу строительного сезона цифры отремонтированных и включенных в планы ремонта участков дорог вырастут в несколько раз.

Рекордсменом по включению плохих дорог в планы ремонта на 2017 год стала Мурманская область. Здесь в процентном отношении на начало июля добавлено в планы капитального ремонта 53% участков от общего количества дорог в регионе, размещенных на интерактивной карте Народного фронта. 39,6% дорог в ненормативном состоянии включены в планы на 2017 год в Красноярском крае, 30% — в Алтайском крае, 28,3% в Кировской области, 28% — в Томской области. При этом Томская область по состоянию на начало июля стала единственным регионом, где в планы капитального ремонта на 2017 год включены все дороги из ТОП-10 местного «народного рейтинга».

Но есть и регионы, где, согласно данным интерактивной карты ОНФ на 1 июля, ни одна дорога не попала в планы ремонта на 2017 год. Среди таких «аутсайдеров» — Карачаево-Черкесская Республика и Забайкальский край. В Республике Алтай эти показатели также равны нулю, однако в регионе уже проведен ямочный ремонт на 46 участках из 86, добавленных на карту проекта. В Кабардино-Балкарской Республике также в планы ремонта на 2017 год пока не включены дороги с «Карты убитых дорог», зато три дороги значатся в планах на капремонт в 2018 году, 20 дорог отремонтируют в 2020 году, одна — уже отремонтирована капитально, на 8 дорогах проведен ямочный ремонт.

В 2018 году больше всего дорог запланировала отремонтировать Республика Дагестан (26,4%). Совсем немного от нее отстал ХМАО-Югра с 25,6%. 20% дорожных участков в следующем году приведут в порядок в Липецкой области, 12% — в Омской области, 11,8% — в Белгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» направлен на формирование дорожной политики в регионах и улучшение качества дорог с учетом мнения граждан. На сайте проекта dorogi-onf.ru каждый гражданин может принять участие в определении приоритетных дорог для проведения ремонта, добавив на интерактивную карту сигнал о плохой дороге или проголосовав за уже отмеченные проблемные дороги и участки дорог.

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