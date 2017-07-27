В Оренбургской области осуждён бывший министр физкультуры и туризма

Оренбург, , 18:53 — REGNUM Бывший министр физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олег Пивунов признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ»). Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Оренбургской области.

Следствие и суд установили, что Пивунов превысил свои должностные полномочия, используя финансовую зависимость Оренбургской областной общественной организации «Баскетбольный клуб «Надежда» от возглавляемого им министерства. Он незаконно вмешивался в деятельность этого баскетбольного клуба, который субсидируется из областного бюджета.

В ходе следствия было установлено, что в 2014—2016 годах Пивунов принудил представителей баскетбольного клуба «Надежда» арендовать на средства клуба четыре квартиры для проживания двух своих заместителей, своего сына и членов их семей. Квартиры располагались в Оренбурге.

Установлено, что действия Пивунова нанесли ущерб бюджету баскетбольного клуба «Надежда» на сумму в 2,7 млн рублей.

На суде свою вину Пивунов не признал. Он категорически отрицал факт давления на руководство баскетбольного клуба «Надежда» и свою осведомленность о том, что двое его заместителей и сын безвозмездно проживали в квартирах, арендованных за счет клуба.

В итоге Пивунов был приговорён к штрафу в размере 400 тысяч рублей и лишен права занимать должности в органах государственной власти на 1 год. Приговор пока не вступил в законную силу, так как Пивунов может подать апелляцию.

Примечательно, что Пивунов оштрафован на сумму в семь раз меньшую, чем тот ущерб, который он нанёс бюджету.

Однако, это не единственное уголовное дело против Пивунова. Следственные органы продолжают расследовать уголовное дело по обвинению Пивунова в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере») и части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Это дело касается незаконной деятельности Пивунова в тот период, когда он занимал должность генерального директора спортивного клуба «Южный Урал».