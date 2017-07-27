Из Балаклавы выводят горнорудное предприятие

Севастополь, , 18:52 — REGNUM АО «Балклавское рудоуправление им А.М.Горького» перенесет производственные мощности за пределы Балаклавской бухты взамен снижения арендной платы за землю. Правительство Севастополя на заседании 27 июля приняло постановление о подписании специального инвестиционного соглашения, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Инвестор обязуется вложить в инвестиционные проекты средства на общую сумму 262, 9 млн рублей без НДС. В качестве стимулирования, правительство Севастополя окажет комплекс мер, в том числе и снижение арендной платы для используемых земельных участков сроком на пять лет. При этому сумма выпадающих доходов бюджета составит 49 млн рублей», — сказал директор департамента экономики Элимдар Ахтемов.

Срок действия инвестиционного контракта пять лет. За это время предприятие обязуется ликвидировать дробильно-обогатительную фабрику и западно-Балаклавский карьер в районе бухты, а также передать городу земельный участок общей площадью более 27 га.

Кроме этого, на заседании правительство одобрило передачу на безвозмездной основе в собственность города двух помещений числящихся на балансе АО «Балаклавское рудоуправление»: объекта незавершенного строительства и ¾ доли в здании Балаклавского дома культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее БРУ обратилось в правительство с инициативой перенести свои производственные мощности — тем самым создать условия для последующего развития яхтенной марины. По данным представителя БРУ, стоимость работ, которые рудоуправление планирует финансировать целиком из собственных средств, составляет порядка 300 млн рублей.

Напомним, что в феврале 2017 года правительство Севастополя на Российском инвестиционном форуме в Сочи представило проект рекреационного будущего Балаклавы. По поручению Госсовета РФ город представил правительству РФ проектные предложения развития Балаклавы и Балаклавской бухты как международного центра туризма и яхтенной марины.

Проект был разработан ещё в 2011 году компанией владельца рудоуправления украинского бизнесмена Вадима Новинского — «Смарт-холдинг». На территории площадью 60,5 га должны разместиться пять отелей и жилые кварталы, комплекс развлечений, сеть ресторанов, большая торговая зона, аквапарк, а также дворцы водных видов спорта и крымского виноделия.

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