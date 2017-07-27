«Жители осажденного Севастополя» получат помощь из госбюджета

Севастополь, , 18:15 — REGNUM По поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, министерство финансов выделит необходимые средства из федерального бюджета для оказания социальной поддержки жителям осажденного Севастополя, согласно региональному закону.

Об этом журналистам 27 июля сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, передает корреспондент

Белик сообщил, что по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, министерство финансов выделит бюджету Севастополя субсидию в сумме 47 млн рублей.

Добавим, что региональный закон «О жителях осажденного Севастополя» устанавливает правовые гарантии социальной защиты граждан, которые во время обороны города Севастополя — с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года — проживали на его территории.

«Вопрос довольно сложен, потому что необходимо дополнительное финансирование, придание статуса на федеральном уровне расширяет категорию людей, которые могут получить льготы», — рассказал Белик.

Дмитрий Белик сообщил, что проблему удалось разрешить в результате обсуждения с министром труда и соцзащиты Максимом Топилиным и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, после чего вопрос о финансировании льгот севастопольским ветеранам был вынесен на уровень председателя правительства России.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году севастопольские депутаты выступили с законодательной инициативой о внесении изменений в федеральный закон «О ветеранах» для присвоения статуса ветерана Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя и предоставления им льгот на уровне жителей блокадного Ленинграда.

Однако, законопроект до сих пор не рассмотрен в высшем законодательном органе РФ.

Не дождавшись от Госдумы изменений в федеральном законе, Севастополь в апреле этого года принял региональный закон о льготах для этой категории ветеранов.

Законом предусмотрены ежемесячная денежная выплата в размере 2638,27 рубля; бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, железнодорожным транспортом пригородного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов города Севастополя; ежегодная разовая денежная выплата к Дню Победы.

Читайте также: Жители осажденного Севастополя получат удостоверения к 9 мая

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей осажденного Севастополя наделили льготами