Один из боевых кораблей ВМФ России получит название «Севастополь»

Севастополь, , 16:56 — REGNUM Министерство обороны РФ приняло решение присвоить действующее название «Севастополь» одному из строящихся кораблей для Военно-морского флота РФ, который станет на вооружение в 2022 году. Об этом журналистам 27 июля сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В целях сохранения памяти о городе-герое Севастополе и его традициях действительное наименование «Севастополь» планируется присвоить головному универсальному кораблю нового проекта, поступающему в состав ВМФ в 2022 году», — зачитал Белик письмо от первого заместителя министра обороны Герасимова.

Белик пояснил, что с просьбой выступить с инициативой перед руководством страны о присвоении боевому кораблю имени города-героя к нему обратилось ветеранское сообщество Севастополя. Пока неизвестно, к какому флоту будет приписан новый корабль.

Добавим, что в ближайшее воскресенье, 30 июля, в Севастополе состоится морской парад и военно-спортивный праздник, посвященный празднованию Дня ВМФ.

Ранее командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко сообщил, что с 2014 года ЧФ проходит этап активной модернизации и перевооружения. За прошедшие три года флот получил более 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов.