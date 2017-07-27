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В Ярославле границы зоны ЮНЕСКО обозначают специальным дорожным покрытием

Общество

Работы начались на Волжской набережной

В Ярославле границы зоны ЮНЕСКО обозначают специальным дорожным покрытием
Границы зоны ЮНЕСКО

Ярославль, 27 июля 2017, 14:53 — REGNUM  В Ярославле начались работы по обозначению границ зоны ЮНЕСКО специальным дорожным покрытием. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С предложением оборудовать дорожное покрытие и установить металлические таблички на границах охраняемой территории вышел директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Дмитрий Турбин. Эта идея была согласована членами городского градостроительного совета Ярославля.

Сегодня работы начались на Волжской набережной в районе здания Управления Северной железной дороги. Они ведутся в рамках благоустройства исторического центра Ярославля.

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Городское благоустройство