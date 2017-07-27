Главе Петербурга официально предложили переместить зоопарк в Ленобласть

Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к главе Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с официальным письмом, в котором выразил готовность предоставить Ленинградскому зоопарку площади для более комфортного размещения крупных животных.

«Ленинградская область готова предоставить зоопарку необходимую территорию для комфортного размещения крупных животных при условии поддержки Администрацией Санкт-Петербурга указанной инициативы», — говорится в официальном письме Дрозденко.

По мнению главы Ленобласти, Ленинградский зоопарк, «находясь в самом центре Санкт-Петербурга, не может развивать более естественный вид общения человека с животными, при котором звери не заключены в небольшие вольеры, а свободно находятся на большой территории».

В связи с этим обстоятельством Александр Дрозденко предложил главе Петербурга «рассмотреть возможность расширения зоопарка на территории Ленинградской области».

«Для жителей города и области сафари-парк может стать прекрасной рекреационной зоной, обеспечивающей природоохранную, исследовательскую, образовательную и воспитательную функции», — считает губернатор Ленобласти.

Напомним, идею создания сафари-парка в Ленобласти Александр Дрозденко высказал в ходе церемонии передачи семейства сурков в дар Ленинградскому зоопарку.

По его словам, договоренность о проработке возможности размещения такого зоопарка в одном из ближайших к городу районов области (Ломоносовском или Всеволожском) уже достигнута с руководством Ленинградского зоопарка и комитетом по культуре Петербурга.

Подчеркивалось, что Ленобласть готова выступить соинвестором проекта, не только выделив территорию, но и приняв участие в разработке концепции будущего зверинца. По предварительной информации, на этапе строительства в Ленобласти отделения Ленинградского зоопарка понадобится около 1 млрд рублей. А само строительство может завершиться через три года.

Посетители будущего сафари-парка, отметил Дрозденко, смогут передвигаться по его территории как пешком, так и на автомобилях, велосипедах, экскурсионных электрокарах.

Как писало ИА REGNUM, Ленинградский зоопарк неоднократно планировал расшириться за счет создания филиалов на окраинах Петербурга, но каждый раз проекты не доходили до стадии реализации.

Так, несколько лет назад рассматривались четыре потенциальные площадки: лесной массив Охтинского учебно-опытного лесхоза Лесотехнического университета в Ржевском лесопарке, участок в деревне Юкки, лесную территорию между поселками Солнечное и Белоостров, а также участок, прилегающий к железнодорожной станции Морская.