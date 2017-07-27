В Москве с 28 июля по 2 августа на нескольких улицах ограничат движение

Москва, , 14:08 — REGNUM В Москве с 28 июля по 2 августа на ряде улиц будет ограничено движение автотранспорта, об этом 27 июля сообщает пресс-служба администрации города.

«С 28 июля по 2 августа в Москве будет ограничено движение на некоторых улицах. Это связано с проведением религиозных, спортивных мероприятий и церемонии возложения цветов к памятнику воинам-десантникам», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в пятницу, 28 июля, с 10:00 до 14:00 перекроют проезд на Большой Татарской улице.

В субботу, 29 июля, в проезде Березовой рощи (участок от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда) и на 3-й Песчаной улице (участок от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы) будет ограничено движение с 13:30 до 19:30.

В воскресенье, 30 июля, с 10:30 до 15:00 введут ограничение для проезда по маршруту село Источник — Починки — Мешково — Маврино — Чернецкое — Жохово — Центральная улица. В администрации добавили, что общественный транспорт будет разворачиваться в районе пересечения улицы Центральной и улицы Клёново.

Кроме того, 2 августа с 08:00 до 10:30 будет перекрыто движение для автомобилистов по крайней правой полосе на улице Советской Армии на участке от дома 2, корпуса 1 до Центрального музея Вооруженных сил РФ.