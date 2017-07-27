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Граждан РФ могут освободить от обязательной проверки счетчиков воды

Общество

«В ближайшее время мы попробуем провести первые такие поверки»

Москва, 27 июля 2017, 12:55 — REGNUM  В 2018 году граждан Российской Федерации могут освободить от обязательной поверки счетчиков водоснабжения, если эксперимент в двух городах пройдет успешно. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов в интервью РИА «Новости».

Он пояснил, что в двух российских городах планируется провести эксперимент по централизованной проверке водосчетчиков, которую осуществит управляющая компания.

«Думаю, что в ближайшее время мы попробуем провести первые такие поверки…, — сказал Абрамов. — В следующем году, если это будет поддержано, попробуем это реализовать уже в рамках общенационального решения».

Абрамов добавил, что отказ от индивидуальной работы с жильцами не только обойдется дешевле, но и положительно отразится на скорости работы.

«Как нам кажется, это позволит исключить мошенничество, когда какие-то непонятные компании навязывают какие-то непонятные услуги по поверке», — сказал он.

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