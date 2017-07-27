Жители Ярославля требуют найти женщину, рассыпающую отраву в детском парке

Ярославль, , 12:46 — REGNUM Жители Дзержинского района просят городские власти и правоохранительные органы найти человека, который регулярно рассыпает отраву на территории детского парка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, жители сообщают, что в районе парка 30-летия Победы на Ленинградском проспекте примерно с середины мая кто-то сознательно травит птиц, рассыпая отравленные крысиным ядом зерна. Предположительно, по рассказам очевидцев, это немолодая женщина.

По информации, которую приводят жители в социальных сетях, в день работники парка собирают до 50 мертвых птиц.

«Вначале отравленные зерна рассыпали на асфальтовых дорожках, работники успевали убрать их при обнаружении, потом стали рассыпать на газонах. Сотрудники правоохранительных органов в курсе — но подвижек нет. Рядом детская площадка. Отравиться могут и дети. Да и для детей и родителей мертвые птицы — это шок» — пишут жители.

Приводятся и фото мертвых птиц — трупы лежат практически на детской площадке.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор муниципального учреждения «Горзеленхозстрой», которое обслуживает этот парк, Вера Корневская, сама лично она мертвых птиц не видела. Но о том, что в парке находят их трупы, в курсе.

«Не по 50 штук в день, конечно, это слухи. Может, кто-то из жителей и пытается извести голубей, потому что их там большое количество. Но увидеть, кто это делает или поймать кого-то за руку нашим сотрудникам ни разу не удавалось» — говорит Вера Корневская.