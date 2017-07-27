В Москве и Подмосковье задержали торговавших оружием неонацистов

Москва, , 12:34 — REGNUM В Москве и Подмосковье сотрудники специальных служб задержали группу молодых людей неонацистского толка, причастных к незаконному обороту оружия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФСБ.

«Пресечена деятельность членов преступной группы неонацистского толка, причастной к незаконному обороту средств поражения в Центральном федеральном округе, а также организации нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организатора группы и его сообщников задержали в Москве и Подмосковье 25 и 26 июля. Из незаконного оборота были изъяты пулемет «Дегтярева», 2 автомата «Калашникова», 37 пистолетов и револьверов (ПМ, «Наган», ТТ), 7 пистолетов — пулеметов «Кедр», ручные осколочные гранаты, 3 кг взрывчатых веществ, большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию, свыше 1500 патронов различного калибра и др.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие.