В ответ на критику генпрокуратуры полиция Хакасии рассказала о безопасности

Абакан, , 12:01 — REGNUM В МВД Хакасии, отвечая на запрос ИА REGNUM, сообщили, что ведомство уделяет особое внимание вопросу обеспечения безопасности в местах массового скопления людей.

В частности, при разработке маршрутов и постов патрулирования наряды полиции «максимально приближаются к местам массового скопления людей, а также к объектам социальной, производственной, торговой, транспортной инфраструктуры».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь во время заседания президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ заявил, что власти всех субъектов России не могут обеспечить должный уровень защиты мест массового скопления людей. По его словам, особую обеспокоенность вызывает ситуация с обеспечением антитеррористической защищённостью объектов.

«Во всех субъектах прокурорами констатирован низкий уровень защиты мест массового пребывания людей, объектов образования, здравоохранения, а именно отсутствие охранных систем, надлежащего пропускного режима, наружного освещения, ограждения территорий, а также экстренной связи с правоохранительными органами», — подчеркнул он, добавив, что в ряде регионов «длительное время не завершается категорирование мест массового пребывания людей по степени угрозы совершения террористических актов, без чего невозможно оформление паспорта их безопасности».

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В МВД Хакасии от прямого комментирования слов Гриня воздержались, однако отметили, что для увеличения плотности патрульно-постовых нарядов к охране общественного порядка в регионе привлекаются работники частных охранных организаций, члены казачьих обществ, члены народных дружин, а также представители общественных объединений правоохранительной направленности. Расчёт сил и средств, задействованных на охрану общественного порядка, производится в соответствии с ведомственными нормативными правовыми документами. Регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений, в ходе которых максимально задействуется личный состав органов внутренних дел. Проводится целенаправленная работа с населением через средства массовой информации. Население информируется о состоянии уличной преступности, необходимости принятия мер по сохранности своего имущества, своевременному обращению в полицию с заявлениями о совершенных преступлениях, недопустимости противоправных действий и мерах ответственности за их совершение.

В ведомстве подчеркнули, что на территориальные органы МВД России не возложены обязанности по организации деятельности антитеррористических комиссий субъектов Российской Федерации. В обязанности полиции входит участие в мероприятиях по противодействию терроризму, а также в обеспечении защиты потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания граждан. В связи с этим представители территориальных органов МВД России могут принимать участие в работе антитеррористических комиссий и их рабочих групп.

В свою очередь, организация деятельности антитеррористических комиссий в субъектах РФ возложена на органы исполнительной власти субъекта. Обязанности по определению перечня мест массового пребывания людей, их категорированию, а также осуществлению контроля за выполнением требований к их антитеррористической защищенности возлагаются на комиссии, возглавляемые в пределах территорий субъектов РФ или муниципальных образований, на органы исполнительной власти субъектов и органы местного самоуправления. В МВД Хакасии привели пример, что Первомайская площадь города Абакана, на которой проводятся многие массовые мероприятия, прошла категорирование, на неё получен паспорт безопасности.

«Для обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности граждан при проведении массовых мероприятий главам городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия направлены рекомендации о включении в муниципальные программы в сфере профилактики правонарушений дополнительного финансирования для приобретения необходимого количества средств антитеррористической защищенности мест и объектов проведения массовых мероприятий», — говорится в сообщении хакасской полиции.

Добавим, в Хакасии функционирует республиканская антитеррористическая комиссия. Её председателем является глава региона Виктор Зимин. Согласно регламенту, заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решениям председателя комитета и председателя комиссии могут проводиться внеочередные заседания.