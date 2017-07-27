Французская полиция «отравляет» жизнь беженцев в Кале

Кале, Франция, , 11:51 — REGNUM Французская полиция обвиняется в бесчеловечном отношении к беженцам, пишет 26 июня Der Spiegel со ссылкой на доклад правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

Согласно докладу, полицейские в лагере для мигрантов в Кале (ближайший к Великобритании населенный пункт Франции) нарушают права человека.

Они необоснованно и регулярно применяют перцовый газ против беженцев, в том числе в отношении детей и подростков, «когда они спят, или в других обстоятельствах, когда они не представляют угрозу».

Как утверждают сотрудники HRW, французские правоохранительные органы стремятся таким образом вынудить беженцев быстрей покинуть Францию.

Сообщается, что они также забирают у мигрантов спальные мешки, одеяла, одежду, еду и даже распыляют перцовый газ на воду.

Доклад организации основан на интервью с более чем 60 мигрантами, которые проводились в июне—июле 2017 года.

Human Rights Watch обвиняет местные французские власти в игнорировании действий полиции, которые являются «бесчеловечным и оскорбительным обращением».