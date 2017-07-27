В России в 2017 г. предотвратили 12 терактов

Москва, , 11:22 — REGNUM На территории Российской Федерации за первое полугодие текущего года было предотвращено 12 терактов. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман на заседании коллегии.

«Зарегистрировано 13 террористических актов, из которых 12 были предотвращены на стадии подготовки и покушения», — сказал первый заместитель генпрокурора России.

24 мая глава ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ заявил, что итогом оперативных мероприятий ФСБ России стало выявление закрытых виртуальных бесед террористов в мессенджере Telegram.

По его словам, сведения из закрытых чатов оказались в распоряжении ФСБ. Это данные о конкретных членах террористических группировок и преступных связях внутри России и стран Центральной Азии. Кроме того, спецслужбам удалось узнать о планах террористов и местах их предполагаемого нахождения.

Читайте также: Глава ФСБ: Террористы ведут закрытые чаты в популярном мессенджере