Тамбовские власти решили достроить пять «проблемных» домов

Тамбов, 27 июля 2017, 11:10 — REGNUM Сегодня, 27 июля, состоялись депутатские слушания по вопросам участия в долевом строительстве, в которых принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
«В настоящее время на территории региона 44 застройщика ведут строительство 87 многоквартирных жилых дома с привлечением средств граждан. В 2015—2016 годах в области наблюдалось снижение темпов строительства. Основные причины: отсутствие у застройщиков собственных средств на строительство, отказ банков в предоставлении им кредитных средств, а также резкое снижение покупательского спроса. На рынке долевого строительства жилья реализовано менее 30 процентов квартир от предлагаемого объема», — сказал начальник управления государственного строительного надзора области Виталий Букалин.В результате работы на некоторых объектах долевого строительства приостановились. По инициативе губернатора Александра Никитина создана рабочая группа, которая предложила возможные решения. Были внесены изменения в законодательство области. Создан региональный оператор ООО «АИЖК Строй», на базе которого будет формироваться региональный фонд по достройке проблемных объектов. Проработана возможность предоставления обманутым дольщикам жилья в других домах. Сформированы дополнительные земельные участки для застройщиков, которые возьмут на себя обязательства по достройке проблемных объектов.
Создание регионального оператора — ООО «АИЖК Строй» — позволит продолжить строительство «замороженных» домов. Предусмотрены мероприятия по увеличению его уставного капитала для организации жилищного строительства в сумме 170 млн. руб. Кроме того, источниками формирования фонда станут: реализация земельных участков, полученных без проведения аукциона, реализация свободных помещений в проблемных объектах, участие в строительстве и реализация свободных помещений в других объектах.
Определены первые пять адресов, которые взяты под эгиду регионального оператора. Сегодня уже достраиваются дома по улице Сенько, 9а и улице Пензенская/Карла Маркса, 61/175, корпус 1.
Рекомендации, принятые по итогам слушаний, областная дума направит в адрес федеральных и региональных органов власти для рассмотрения и принятия решений по изменению законодательства.