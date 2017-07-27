Тамбовские власти решили достроить пять «проблемных» домов

Тамбов, , 11:10 — REGNUM Сегодня, 27 июля, состоялись депутатские слушания по вопросам участия в долевом строительстве, в которых принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

«В настоящее время на территории региона 44 застройщика ведут строительство 87 многоквартирных жилых дома с привлечением средств граждан. В 2015—2016 годах в области наблюдалось снижение темпов строительства. Основные причины: отсутствие у застройщиков собственных средств на строительство, отказ банков в предоставлении им кредитных средств, а также резкое снижение покупательского спроса. На рынке долевого строительства жилья реализовано менее 30 процентов квартир от предлагаемого объема», — сказал начальник управления государственного строительного надзора области Виталий Букалин.

В результате работы на некоторых объектах долевого строительства приостановились. По инициативе губернатора Александра Никитина создана рабочая группа, которая предложила возможные решения. Были внесены изменения в законодательство области. Создан региональный оператор ООО «АИЖК Строй», на базе которого будет формироваться региональный фонд по достройке проблемных объектов. Проработана возможность предоставления обманутым дольщикам жилья в других домах. Сформированы дополнительные земельные участки для застройщиков, которые возьмут на себя обязательства по достройке проблемных объектов.

Создание регионального оператора — ООО «АИЖК Строй» — позволит продолжить строительство «замороженных» домов. Предусмотрены мероприятия по увеличению его уставного капитала для организации жилищного строительства в сумме 170 млн. руб. Кроме того, источниками формирования фонда станут: реализация земельных участков, полученных без проведения аукциона, реализация свободных помещений в проблемных объектах, участие в строительстве и реализация свободных помещений в других объектах.

Определены первые пять адресов, которые взяты под эгиду регионального оператора. Сегодня уже достраиваются дома по улице Сенько, 9а и улице Пензенская/Карла Маркса, 61/175, корпус 1.

Рекомендации, принятые по итогам слушаний, областная дума направит в адрес федеральных и региональных органов власти для рассмотрения и принятия решений по изменению законодательства.