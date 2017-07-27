Туристка из Китая пропала без вести в Японии

Саппоро, Япония, , 10:42 — REGNUM Генеральное консульство КНР в Саппоро подтвердило информацию об исчезновении гражданки КНР 27-летней Вэй Цюцзе, которая прибыла в Японию 18 июля. Последний раз девушку видели 22 июня в гостинице на острове Хоккайдо.

«Дипломатический корпус тесно сотрудничает с правоохранительными органами Японии. На поиски пропавшей Вэй Сюцзе брошены все силы местной полиции. Мы уже связались с родственниками пропавшей, в ближайшее время они прилетят в Японию», — заявил журналистам официальный представитель консульства в Саппоро.

Известно, что Вэй Цюцзе прибыла в Японию 18 июля, в последний раз девушка связывалась с родственниками по телефону 22 июля, после чего ее мобильный телефон оказался вне зоны доступа. Родители девушки обратились в полицию после того, как Вэй Цюцзе не вернулась на родину 25 июля, как планировалось ранее, пишет «Наньцзао жибао».

В гостинице, где остановилась туристка из КНР, были обнаружены личные вещи пропавшей. Расследование дела продолжается, в поисках гражданки КНР задействованы более 300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, генеральный консул КНР в Малайзии Чэнь Пэйцзе направил властям страны просьбу провести подводные поиски пропавших в результате кораблекрушения туристов. По словам китайского дипломата, существует вероятность, что 5 граждан КНР, числящиеся в настоящий момент пропавшими без вести, погибли, а их тела могли запутаться среди многочисленных рыболовецких сетей, расставленных в указанном районе.

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