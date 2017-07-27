В Узбекистане впервые пройдет акция против торговли людьми

Ташкент, , 10:33 — REGNUM В ташкентском парке «Анхор — Локомотив» 30 июля впервые пройдет акция «Будущее поколение независимого Узбекистана», посвященная Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, сообщают «Новости Узбекистана».

На концерте в парке выступят местные звезды эстрады, танцевальные и вокальные группы, молодые исполнители.

Организатором акции стал Ташкентский городской социально-информационный центр «Истикболли авлод» (Независимое поколение), цель которого — заявить о глобальной проблеме торговли людьми, рассказать о своей деятельности и призвать молодых людей быть бдительными при выезде за границу.

В 2013 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 30 июля Всемирным днем борьбы с торговлей людьми и заявила, что в этот день необходимо повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми, а также защищать их права.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, недавно в Узбекистан возвращены из Пакистана две гражданки страны, ставшие жертвами торговцев людьми.

Женщинам удалось сбежать и обратиться в посольство Узбекистана.

По данным ООН, на сегодняшний день в мире насчитывается 106 стран, где существует торговля людьми. Число жертв преступников оценивается в 21 миллион человек, оборот в этой сфере предположительно достигает 150 млрд долларов США.

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