В дорожных ямах Барнаула можно «хоронить» бутылки

Барнаул, , 11:12 — REGNUM Карта «Убитых дорог» Общероссийского народного фронта пополнилась впечатляющими фотографиями из Барнаула. Речь идет о внушительных ямах при съезде с ул. Малахова на Малый Павловский проезд и участке улицы в районе дома Заринская, 16 (напротив кондитерской фабрики), в которых не только подвеску «похоронить» можно, но и «угробить» бампер. В этом лично убедилась алтайский редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

«Малый Павловский проезд — съезд с Малахова — представляет собой ямы, в которых спокойно умещается бутылка лимонада. Интересно, что единственный уцелевший участок тротуара какие-то умельцы перекрыли дорожным знаком «Пешеходный переход», согнув его наподобие шлагбаума. Вероятно они полагают, что таким образом удастся сохранить его от автомобилистов», — пояснила она.

Еще одна интересная особенность выяснилась при съемке состояния дороги на улице Заринская. По словам владельца одной из фирм, расположенных напротив кондитерской фабрики, ямы, которые невозможно объехать, появились почти два года назад, причем сразу после ремонта дороги.

«Ремонтировали дорогу осенью, асфальт клали в дождь, а теперь это печальное зрелище. То, что дорогой вновь кто-то займется — не верим уже. Недавно нам удалось за свой счет забетонировать несколько самых больших ям на Заринской. Но автомобилисты не дали смеси как следует схватиться, пробоины кое-где появились вновь. А что поделать, поток автомобилей здесь большой», — поделился проблемой владелец фирмы.

Действительно, участок дорог — Малый Павловский — Заринская — очень важен для многих автомобилистов, направляющихся с улицы Малахова в центр города. Большой поток машин проходит по нему и зимой и летом потому, что поворот налево в центр, с ул. Бабуркина (примерно середина указанной трассы) уже несколько лет как запрещен.

Между тем алтайские активисты ОНФ сегодня сообщили обнадеживающую новость: 2 августа в Барнауле будет работать команда дорожной инспекции Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Оценим качество дорог!» во главе с руководителем проекта, депутатом Госдумы Александром Васильевым. Команда проверит состояние гарантийных дорог, проблемных участков, отмеченных горожанами на карте «убитых» дорог и включенных в планы по ремонту на 2017 — 2018 гг. в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» (БКД).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам голосования на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», алтайские активисты добиваются ремонта 10 дорог, занявших верхние строчки получившегося антирейтинга. К числу самых «убитых» отнесли дороги по улицам Балтийская, Георгия Исакова, Трактовая и Попова в Барнауле, Комсомольская в Рубцовске, межквартальные проезды на улицах Солнечная Поляна и Шукшина в Барнауле, проспект Ленина в Рубцовске, улицы Новосибирская и Власихинская в Барнауле.

Всего жители Алтайского края нанесли на интерактивную карту проекта ОНФ свыше 200 участков дорог, за которые отдано уже более 4 тыс. голосов.

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