В Бурятии стартовал международный форум, посвящённый Байкалу

Улан-Удэ, , 10:09 — REGNUM В столице Бурятии — городе Улан-Удэ — стартовал международный форум «Байкал как Участок всемирного природного наследия: 20 лет спустя». Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 июля, в республиканском правительстве.

Форум организовало правительство Бурятии при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Минприроды РФ, Федерального агентства научных организаций, Русского географического общества.

В мероприятии планируют принять участие полпред президента России в СФО Сергей Меняйло, и. о. главы Бурятии Алексей Цыденов, замдиректора департамента экономики и финансов правительства РФ Антон Григоров, министр охраны окружающей среды и туризма Монголии Оюунхорол Дуламсурэнгийн, президент Академии наук Монголии Рэгдэл Дугэр и другие.

Ключевое мероприятие форума запланировано на четверг, 27 июля. Это международная научно-практическая конференция «Байкал как участок Всемирного природного наследия: 20 лет спустя». В рамках конференции будут работать секции «Человек у Байкала», «Восточный вектор развития: интеграция и сотрудничество», «ООПТ и социально-экономическое развитие региона», «Приоритетный проект «Байкал: великое озеро великой страны».

Участники пленарного заседания и секций обсудят проблемы формирования экономического коридора Россия-Китай-Монголия, совместного использования трансграничных природных объектов, внедрения ресурсосберегающих технологий, функционального зонирования и рационального использования природных ресурсов, интеграции ОППТ в региональные социально-экономические системы, развитие «зеленой» экономики, туризма, а также обеспечение экономической и экологической безопасности трансграничных территорий.

Итогом станет то, что форум примет рекомендации правительству России и федеральным министерствам, РАН, муниципалитетам.

По словам председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко, направившей приветствие участникам форума, правительство РФ приняло решение о реализации нового проекта — «Байкал: великое озеро великой страны».

«Форум является хорошей площадкой для всестороннего обсуждения проекта, он дает возможность для разработки специальной «дорожной карты», — отметила она.

Цель форума — привлечь внимание к проблемам сохранения экосистемы Байкала и рациональному использованию природных ресурсов Байкальской природной территории, подчеркнула Валентина Матвиенко.

«Озеро Байкал одним из первых было включено в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так, самое глубокое озеро планеты 20 лет назад получило охранную грамоту мирового сообщества. Российские законодатели продемонстрировали свою ответственность за обеспечение сохранности уникального природного объекта, содержащего 20 процентов мирового запаса самой чистой пресной воды, приняв Федеральный закон «Об охране озера Байкал», — сказано в приветствии.

Добавим, форум в Улан-Удэ собрал более 230 ученых, представителей законодательных и исполнительных органов государственной власти, бизнес-структур и общественных организаций России, Китая, Кореи, Монголии, Франции.

Справка: озеро Байкал было включено в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. Экосистема озера Байкал, включающая его водосборный бассейн, ежегодно воспроизводит в среднем 60 км3 воды. Именно этот объем воды (0,26% от общих запасов) составляет возобновляемые ресурсы Байкала, в настоящее время почти полностью используемые каскадом ангарских ГЭС. В Байкал впадают около 350 рек, постоянно несущих свои воды в озеро. Площадь Байкальской природной территории (БПТ) составляет 386 тыс. кв. км. По данным правительства Бурятии, это больше, чем площадь всех остальных заповедников и национальных парков России, вместе взятых (317 тыс. кв. км), больше площади Германии, Финляндии, Италии, Великобритании. Центральная экологическая зона БПТ (около 90 тыс. кв. км) является участком Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Байкал расположен почти в центре Азии, на широте Москвы и Лондона. Его длина — 636 км, наибольшая ширина — 79,5 км, наименьшая — 25 км. Площадь водного зеркала озера — 31 500 км2, что примерно равно площади Бельгии. Максимальная глубина — 1637 м. Озеро Байкал является самым глубоким озером мира.

О ситуации, складывающейся вокруг уникального озера, а также о существующих и потенциальных угрозах для Байкала читайте в сюжете ИА REGNUM «Проблемы Байкала».