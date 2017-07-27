К Дню города в Москве установят памятник писателю-сказочнику Андерсену

Москва, , 09:32 — REGNUM В парке 850-летия Москвы к Дню города установят памятник датскому писателю Гансу Христиану Андерсену, об этом 27 июля сообщается в пресс-службе администрации столицы.

«На территории парка установят бронзовую композицию в честь датского писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена, — отмечают в пресс-службе. — На цилиндре известного автора усядется Дюймовочка, рядом будет шагать Гадкий утенок. В руке Андерсен будет держать мистический зонтик из сказки «Оле-Лукойе».

Помимо этого, в зеленой зоне обустроят скейт-парк, центр гребного спорта, а также станцию со скалодромом и батутным залом.

На центральной площади парка появится сухой фонтан, струи которого будут бить из-под земли. Вечерам фонтан будет подсвечиваться, а специально для него разработают светодинамические эффекты.

Также на территории парка планируется обустроить два футбольных поля, возле которых сделают два павильона с раздевалками, душевыми и туалетом. Рядом с футбольными полями на берегу Москвы-реки расположится центр гребного спорта.

Все работы по благоустройству парка планируют завершить к Дню города.

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