МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве

Москва, , 07:24 — REGNUM В Москве в ближайшие часы ожидается дождь, гроза, сильный ветер, а также возможен град. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по г. Москве.

«Синоптики Росгидромет предупредили о неблагоприятных погодных условиях, о том, что ближайшие 1−2 часа с сохранением утром 27 июля местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, град», — говорится в сообщении.

Кроме того, в столице ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

В пресс-службе столичного управления МЧС добавили, что при ухудшении погоды в столице не исключены повреждения линий электропередач, повреждение кровель домов, повал деревьев, обрушение слабо укреплённых и широкоформатных рекламных конструкций. Также возможны заторы на дорогах, поражение объектов разрядами молний.

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